Uppgifter: PL-klubbar intresserade av Casadó

Marc Casadó, 22, kan lämna Barcelona.

Enligt italienska Tuttomercato är bland annat Premier Leauge klubbar intresserade.

Marc Casadó har fått skalt med speltid denna säsongen och hans senaste framträdande för Barcelona kom den 22 mars.

Spanjoren har främst kopplats till klubbar i Saudiarabien, men enligt italienska Tuttomercato kan en flytt inom Europa också bli aktuell.

Uppgifterna gör gällande att La Liga-rivalen Atlético Madrid följer situationen, samtidigt som både Tottenham och West Ham sägs vara intresserade av att värva mittfältaren.

Det framgår dock inte vilken summa Barcelona kan tänkas kräva.

Casadó är en produkt av klubbens akademi La Masia och har kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.