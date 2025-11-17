Klart: Lukas Bergquist lämnar Östers IF

Lukas Bergquist har gjort sitt i Östers IF.

25-åringen lämnar i samband med att kontraktet löper ut.

Detta meddelar Smålandsklubben.

Lukas Bergquist noterades för ett mål och en assist på 26 matcher i allsvenskan den gångna säsongen.

Som bekant så trillade Östers IF ur allsvenskan och nu står det klart att Bergquist inte följer med ner.

Ytterbackens kontrakt med Smålandsklubben går ut vid årsskiftet och Östers IF meddelar att han kommer att lämna i samband med det.

– Jag är otroligt tacksam för allt jag har fått uppleva här och för alla människor som jag arbetat tillsammans med. Det handlar allt från spelare, ledare och personal till alla andra som har en roll runt klubben. Att få vara med på resan tillbaka till Allsvenskan är ett minne som jag alltid kommer att bära med mig. Årets säsong blev tuff och inte som vi hade hoppats, men jag är stolt över arbetet som lagts ner och över den lagandan vi haft, säger Lukas Bergquist och fortsätter:

– Sedan vill jag självklart rikta ett stort tack till alla våra supportrar. Ert stöd har betytt enormt mycket för oss! Jag önskar Östers IF all framgång framöver och jag är övertygad om att klubben kommer att komma tillbaka ännu starkare.