Uppgifter: Premier League-klubb intresserade av Andersen

Han är en av Häckens mest framstående spelare.

Nu kan Silas Andersen vara på väg till Premier League.

Det uppger danska Bold.dk.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den allsvenska säsongen 2025 som BK Häcken värvade Silas Andersen, 21, från nederländska Utrecht. Sedan dess har den danska stjärnan imponerat stort med göteborgslaget i vilket han har gjort två mål och två assist, vunnit cupguld och tagit sig till ligafasen av Conference League.

Succén med Häcken har också lett till att andra klubbar har fått upp ögonen för honom – detta i form av hans tidigare klubb FC Köpenhamn. Det meddelade spelaren själv för ett par veckor sedan.

Nu har även en klubb hemmahörande i Premier League visat intresse för mittfältaren. Detta i form av Nottingham Forest, enligt danska Bold.dk.

De skriver att fjolårets sensationsklubb har uttryckt ett intresse för Andersen, precis som andra klubbar har gjort.

Med BK Häcken har Silas Andersen kontrakt till och med slutet av 2028.





