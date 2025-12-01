Stevie Grieve, 38, är ny Helsingborg-manager.

Enligt journalisten Timo Innanen köptes skotten loss – för omkring 110 000 kronor.

Mikael Dahlberg, teknisk chef. Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF har fått sin nya manager. I går, söndag, gjorde superettan-klubben klart med den skotska tränaren Stevie Grieve, som köps loss från finska SJK.

Enligt Timo Innanen, journalist på finska MTV, köptes 38-åringen loss för enbart 10 000 euro (motsvarande omkring 110 000 kronor).

”Stevies övergång från hans tidigare klubb till HIF belastar inte föreningens ekonomi”, stod att läsa i Helsingborgs uttalande i söndags.

Kontraktet med Stevie Grieve är skrivet över två år, fram till och med 2027.