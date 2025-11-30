Officiellt: Grieve ny manager för Helsingborgs IF

Helsingborgs IF meddelar att skotten Stevie Grieve blir klubbens nya manager.

Han kommer närmast från finska SJK och kliver in efter att Mikael Dahlberg blivit teknisk chef.

Foto: Bildbyrån

Efter att Helsingborgs IF avslutat samarbetet med huvudtränaren Klebér Sarenpää presenterar klubben nu sin nya ledare inför 2026.



Det blir skotten Stevie Grieve, som tar över från finska SJK, men inte som huvudtränare utan som manager – en justering som möjliggörs genom Dahlbergs nya roll som teknisk chef.

Grieve uttrycker stor entusiasm över uppdraget:



– Jag är väldigt glad och exalterad över att få komma till HIF. Det är en välkänd klubb hemma i Skottland med en fin historia och väldigt bra rykte. Redan vid första mötet blev jag imponerad av projektet som presenterades men också av föreningen och dess företrädares professionalism. Jag ser mycket kvalité i truppen och ser framemot att börja arbeta med allihop, säger han till klubbens hemsida.

Klubbdirektör Reda Chahrour kommenterar rekryteringen:



– Först och främst är vi glada att välkomna Stevie till HIF efter en utförlig rekryteringsprocess. Redan under de första kontakterna för flera månader sedan blev det snabbt tydligt att vi hade en samsyn på framtiden. Stevie har samlat på sig stor erfarenhet av arbete inom analys, scouting och rekrytering samtidigt som han också haft huvudtränaruppdrag. Han kommer att ges möjlighet att fokusera på herrlagets kortsiktiga målsättningar samtidigt som vi kan behålla vår identitet och fortsätta på vår långsiktiga strategi med ”Micke” i sin nya roll.

Helsingborg meddelar att resten av Grieves tränarstab kommer att presenteras under de kommande veckorna.