Uppgifter: Prislappen på Antoine Semenyo

Antoine Semenyo gör succé i Bournemouth.

Den offensive pjäsen värderas till drygt 938 miljoner kronor.

Detta enligt Daily Mail.

Foto: Alamy

Antoine Semenyo har fått en smakstart på säsongen i Premier League. Bournemouth-stjärnan har hittills gjort sex mål och tre assist på åtta matcher.

25-åringens succé har inte gått obemärkt förbi och den offensive pjäsen kopplas ihop med klubbar som Liverpool och Chelsea. Den förstnämnde uppges försöka värva Semenyo redan i januari.

Skulle någon av klubbarna försöka värva honom kommer de att behöva lägga en rejäl slant. Enligt Daily Mail kräver Bournemouth 75 miljoner pund för att sälja honom i januari (drygt 938 miljoner kronor).

Semenyos kontrakt med Bournemouth löper ut sommaren 2030.