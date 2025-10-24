Uppgifter: Prislappen på Antoine Semenyo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Antoine Semenyo gör succé i Bournemouth.
Den offensive pjäsen värderas till drygt 938 miljoner kronor.
Detta enligt Daily Mail.
Antoine Semenyo har fått en smakstart på säsongen i Premier League. Bournemouth-stjärnan har hittills gjort sex mål och tre assist på åtta matcher.
25-åringens succé har inte gått obemärkt förbi och den offensive pjäsen kopplas ihop med klubbar som Liverpool och Chelsea. Den förstnämnde uppges försöka värva Semenyo redan i januari.
Skulle någon av klubbarna försöka värva honom kommer de att behöva lägga en rejäl slant. Enligt Daily Mail kräver Bournemouth 75 miljoner pund för att sälja honom i januari (drygt 938 miljoner kronor).
Semenyos kontrakt med Bournemouth löper ut sommaren 2030.
Den här artikeln handlar om: