Uppgifter: PSG snuvar giganterna på anfallsstjärnan

Julian Alvarez är eftertraktad.

Nu närmar sig Paris Saint-Germain en värvning av den argentinske stjärnan.

Det rapporterar Cadena SER.

Foto: Bildbyrån

Julian Alvarez uppges vara på väg bort från Atletico Madrid. Den argentinske forwarden sitter på ett långt kontrakt – men trots det har flera storklubbar fått upp ögonen för honom.

Barcelona, Arsenal och Paris Saint-Germain har visat intresse och nu rapporterar Cadena SER att den sistnämnda ska ligga steget före. Detta då Alvarez själv föredrar en flytt till PSG.

Tidigare uppgifter gör gällande att Atletico Madrid kräver 100 miljoner euro, vilket motsvarar 1,1 miljarder kronor, för Alvarez.

26-åringen noteras för 20 mål och nio assist på 49 matcher den här säsongen.