Uppgifter: PSV och Club Brügge närmar sig Brantlind

Benjamin Brantlind har slagit igenom i IFK Göteborg.

Nu har PSV Eindhoven och Club Brügge tagit kontakt kring talangen.

Detta enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborgs Benjamin Brantlind, 17, fick sitt allsvenska genombrott i fjol och fick förtroende i klubbens A-lag. FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Blåvitt vill säkra upp 17-åringen med ett nytt avtal. Där till har FD redogjort för att Serie A-klubben Como fått upp ögonen för honom.

Nu kommer uppgifter om att det finns ytterligare intresse från utlandet.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har PSV Eindhoven och Club Brügge närmat sig Brantlind. De båda klubbarna ska ha tagit en första kontakt. Där till ska flera europeiska klubbar följa honom de kommande månaderna och veckorna.

Brantlind noterades för ett mål och två assist på 12 framträdanden i allsvenskan i fjol.