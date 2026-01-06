Uppgifter: Rangers jagar Häcken-stjärnan

BK Häckens Silas Andersen, 21, är eftertraktad.

Nu uppges skotska Rangers prioritera dansken i vinter.

Det rapporterar danska Bold.

Foto: Bildbyrån

Silas Andersen anslöt till BK Häcken inför fjolårets säsong. Danskens succé i Hisingenklubben har lett till att flera klubbar visat intresse för honom.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Häcken nobbat flera bud från storklubbar förra året. Där till ska Häcken, enligt FD:s uppgifter, ha en målsättning att sälja Andersen för 90-100 miljoner kronor.

Nu rapporterar den danska sajten Bold att skotska Rangers gett sig in i jakten på 21-åringen. Sajten gör gällande att Rangers ser Andersen som en prioriterad värvning i vinter och att förhandlingar pågår.

Silas Andersens kontrakt med Häcken löper ut efter 2028.