Uppgifter: Rashford har klarat läkarundersökningen med Barca

Han har uppgets vara klar för FC Barcelona.

Nu ser Marcus Rashford ut att vara ytterst nära en övergång.

Detta då han, enligt The Telegraph, har klarat av klubbens läkarundersökning.

Det var i lördags som The Athletic rapporterade att Barcelona – via mellanhänder – lagt ett bud att låna Rashford nästa säsong med en inkluderad köpoption.

Manchester United sades då ha accepterat förslaget samtidigt som parterna fortsatte att föra dialog om övergången.

Nu ser den ut att närma sig – rejält.

Under måndagen rapporterar nämligen The Telegraph att engelsmannen har genomgått, och klarat, läkarundersökningen med Barcelona. Snart sägs han presenteras som Barcelona-spelare där lånet är skrivet under hela den kommande säsongen.

Vidare sägs United inte kunna återkalla spelaren mitt under säsong och Barcelona stå för hela spelarens lön – vilket uppges vara omkring 12,75 miljoner pund (nära 165 miljoner kronor) per år.

Med Manchester United har Marcus Rashford kontrakt till 2028.