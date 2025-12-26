Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Real Madrid drar sig ur i jakten på Guéhi

Tor Sundberg
Marc Guéhi är ett av Premier Leagues mest upphaussade namn.
Nu drar sig dock en av de rapporterade intressenterna ur – i form av Real Madrid.
Det uppger ESPN.

Foto: Bildbyrån

Sedan i somras har Crystal Palace-mittbacken Marc Guehi varit eftertraktad av flera storklubbar. En av dessa sades vara Barcelona, som ska ha varit i kontakt med spelarens agenter.

Så sent som igår uppgav dock spanska Mundo Deportivo att den katalanska jätten har dragit sig ur jakten på 25-åringen på grund av ekonomiska skäl.

Nu har den andra spanska gigantklubben, enligt ESNP, valt att backa från en eventuell Guéhi-transfer – i form av Real Madrid.

Crystal Palace-spelarens kontrakt går ut nästa sommar vilket gör att han kan lämna London-klubben som bosman om ett halvår. Bland klubbarna som sägs visa intresse för Marc Guéhi finns Liverpool, Manchester City och Bayern München.

