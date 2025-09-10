Uppgifter: Real Madrid släpper duo för att värva Konaté

Real Madrid är på jakt efter Liverpools Ibrahima Konaté.

Enligt Defensa Central kommer ”Los Blancos” släppa David Alaba och Antonio Rüdiger i en tänkt omstrukturering.

Foto: Alamy

Till nästa sommar går den 26-åriga mittbacken Ibrahima Konatés kontrakt med Liverpool ut, efter fem år i klubben.

Enligt tidigare rapporter har Premier League-mästaren tidigare arbetat på att få till en förlängning av fransmannens avtal, men färska uppgifter gör gällande att mittbacken har gjort sitt val. Det är Marca som rapporterar att Konaté har valt att tacka nej till ett tredje kontraktsförslag från Liverpool.

Under en längre tid har Real Madrid uppgets vara intresserat av att värva mittbacken och ”Los Blancos” rapporterades vara redo att lägga ett sista minuten-bud på Konaté.

– Han (Real Madrid-stjärna Kylian Mbappé) ringer mig varannan timme, sa mittbacken till fransk tv och berättade att landsmannen Mbappé försökt sig på att övertala honom om att flytta till Madrid.

Foto: Alamy

Nu rapporterar Defensa Central, en spansk Real Madrid-sajt, att huvudstadsklubben kommer att släppa duon David Alaba, 33, och Antonio Rüdiger, 32, för att göra utrymme för Ibrahima Konaté. Försvarsspelarnas kontrakt går båda ut till nästa sommar och kommer, enligt uppgifterna, inte att förlängas.

Trupprockaden sägs vara en del av en tänkt föryngring av spelartruppen.