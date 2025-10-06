Uppgifter: Reapriset på Omar Faraj

Omar Faraj har under en tid ryktats bort från Zamalek.

Anfallaren ser inte heller ut att vara speciellt dyr att ta.

Den egyptiska klubben uppges endast kräva 300 000-400 000 dollar.

Foto: Bildbyrån

Omar Faraj spenderade våren i år på lån hos Degerfors IF och efter att han återvänt till egyptiska Zamalek har det ryktats om att klubben vill göra sig av med honom.

Faraj ser fortsatt ut att vara på väg bort från klubben och nu kommer uppgifter som pekar på att han inte verkar bli allt för dyr att värva.

Enligt Al-Ahram så tänker klubben att han ska lämna i vinter och man är beredda att sälja honom för endast 300 000-400 000 dollar.

Det motsvarar omkring 2,8 till 3,7 miljoner kronor. Väsentligt mindre än de 15 miljoner som AIK fick när han såldes till den egyptiska klubben, detta enligt Expressen.

23-åringen har sedan flytten till den egyptiska klubben noterats för ett mål på fem matcher.