Uppgifter: Rivalen intresserade av Chelsea-stjärnan

Enzo Fernandez har varit i blåsväder i Chelsea.

Nu är han aktuell för en flytt till rivalen Arsenal samt FC Barcelona.

Det rapporterar sajten TeamTalk.

Det var i början av april som Chelsea beslutade sig för att stänga av Enzo Fernández i två matcher – efter interna reaktioner på hans uttalande i media.

Detta var strax före det att huvudtränare Liam Rosenior fick lämna klubben.

Sedan dess har den argentinska stjärnan tagit sig tillbaka in i London-klubbens startelva och bland annat lett sin klubb till FA-cupfinal.

Efter årets säsong kan dock 25-åringen vara aktuell för en flytt från den blå huvudstadsklubben – till den röda.

Lyssnar man till uppgifter från TeamTalk är både Arsenal och FC Barcelona intresserade av mittfältaren. Detsamma gäller Manchester City som kommer att bidra med konkurrens om stjärnan, enligt sajten.

Chelsea har, bortsett segrarna i FA-cupen, inte vunnit en match sedan den fjärde mars.