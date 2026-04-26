Chelsea finalklara i FA-cupen – Fernandez stor hjälte

Chelsea stängde av honom i två matcher till följd av internt missnöje.

I dag blev Enzo Fernández stor hjälte för sin klubb.

Detta då han sköt London-klubben till FA-cupfinal.

Det var tidigt i april som Chelsea beslutade sig för att stänga av Enzo Fernández i två matcher efter interna reaktioner på hans uttalande i media.

Avstängningen innebar att argentinaren missade FA-cupmötet med Port Vale samt ligamatchen mot Manchester City.

I dag spelade han från start för ”The Blues” som tog emot Leeds i semifinalen av FA-cupen.

Där skulle den 25-årige mittfältaren bli stor hjälte för sin klubb då han gjorde matchens enda mål i den 23:e minuten då han placerade in bollen förbi Perri med huvudet efter inlägg från Pedro Neto.

Segern var Chelseas första sedan den 4:e april och innebär att de nu är klara för final mot Manchester City.



