Uppgifter: Robertson saknar inte alternativ – vid Liverpool-exit

Andrew Robertson sitter på utgående kontrakt med Liverpool.

Ifall skotten lämnar storklubben ser han ut att ha flera alternativ.

Ett antal Premier League-klubbar uppges nämligen vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Andrew Robertsons tid i Liverpool kan vara på väg att lida mot sitt slut.

Ytterbackens kontrakt med storklubben löper ut i sommar och redan nu i vintras ryktades det om att Tottenham ville värva honom, någon övergång blev dock aldrig av då.

Ifall Liverpool väljer att släppa favoriten i sommar så ser han dock inte ut att stå utan alternativ.

CaughtOffside rapporterar nämligen att flera andra Premier League-klubbar är intresserade av honom. Enligt uppgifterna rör det sig om intresse från Aston Villa, Crystal Palace och Wolverhampton Wanderers.

Utanför England så ska det även finnas intresse från Atletico Madrid och Celtic enligt uppgifterna.

31-åringen står den här säsongen noterad för 16 framträdanden i Premier League.