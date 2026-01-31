Uppgifter: Liverpool släpper ingen innan transferdeadline

Det har ryktats flitigt kring Liverpool den senaste tiden.

Speciellt mycket ser dock inte ut att hända på ut-sidan för storklubben.

Enligt uppgifter väntas Liverpool inte släppa någon A-lagsspelare innan transferdeadline.

Foto: Bildbyrån

Andrew Robertson har tidigare gjorts aktuell för en flytt till Tottenham Hotspur och under gårdagskvällen kom uppgifter om att Inter vill ha Curtis Jones.

Två tunga namn ryktas bort med bara dagar till transferdeadline för Liverpool.

Premier League-mästarna som varit väldigt lugna under vinterns transferfönster ser ut att för bli så även vad gäller ut-sidan.

Journalisten Paul Joyce rapporterar nämligen att Liverpool inte kommer att släppa någon A-lagsspelare innan transferfönstret stänger på måndag.

Curtis Jones har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2027, medan Andrew Robertsons avtal löper ut i sommar.