Uppgifter: Roma i fortsatta förhandlingar om Zirkzee

Roma uppges vara ute efter Manchester Uniteds Joshua Zirkzee.

Nu har förhandlingar fortsatt om den nederländske anfallaren.

Detta enligt italienska Sky Sports.

Foto: Alamy

Roma uppges vilja spetsa sin offensiv. Enligt tidigare uppgifter ska klubben ha budat på Manchester Uniteds anfallare Joshua Zirkzee. Budat ska i sin tur ha nobbats där anledningen inte framgår.

Italienska Sky Sports rapporterar att Rom-klubben inte ger upp på den nederländske forwarden. Förhandlingar ska fortgå där Roma vill skriva ett låneavtal med Zirkzee och där det finns en köpoption om de säkrar en Champions League-plats.

Zirkzee noteras för ett mål på åtta ligaframträdanden den här säsongen.

Roma ligger på en fjärde plats i Serie A efter 14 omgångar.