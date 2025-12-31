Uppgifter: Rydström huvudkandidat för MLS-klubb
Henrik Rydström kan ha hittat sitt nästa tränarjobb.
Enligt Expressen är han nära MLS-klubben Columbus Crew.
Henrik Rydström har inte haft ett tränarjobb sedan han sparkades av Malmö FF tidigare i år. Nu rapporterar Expressen att han kan ha hittat sin nya klubb.
Tidningen gör gällande att Rydström är huvudkandidat för Columbus Crew i MLS. Det ska endast återstå detaljer innan dealen är klar.
Det har tidigare rapporterats om att den förre Southampton-tränaren Russell Martin har varit aktuell för Columbus Crew.
Henrik Rydström har varit tränare i blanda annat IK Sirius och Kalmar FF.
