Uppgifter: Rydström huvudkandidat för MLS-klubb

Henrik Rydström kan ha hittat sitt nästa tränarjobb.

Enligt Expressen är han nära MLS-klubben Columbus Crew.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström har inte haft ett tränarjobb sedan han sparkades av Malmö FF tidigare i år. Nu rapporterar Expressen att han kan ha hittat sin nya klubb.

Tidningen gör gällande att Rydström är huvudkandidat för Columbus Crew i MLS. Det ska endast återstå detaljer innan dealen är klar.

Det har tidigare rapporterats om att den förre Southampton-tränaren Russell Martin har varit aktuell för Columbus Crew.

Henrik Rydström har varit tränare i blanda annat IK Sirius och Kalmar FF.