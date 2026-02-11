Prenumerera

Filip Benkovic. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Så mycket får AIK för Benkovic

Filip Benkovic väntas lämna AIK för kinesiska Shenzhen Peng City.
Affären landar på 800 000 euro, eller 8,5 miljoner kronor.
Detta enligt journalisten Lorenzo Lepore.

250810 AIKs Filip Benkovic under lineup inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Djurgården den 10 augusti 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Filip Benkovic uppges i princip vara klar för en flytt från AIK. Enligt Expressen väntas den kroatiske mittbacken säljas till Shenzhen Peng City i Kina. Han ska ha genomfört en läkarundersökning och väntas skriva på när som helst.

Enligt den italienska journalisten Lorenzo Lepore kommer affären att landa på 800 000 euro, vilket motsvarar ungefär 8,5 miljoner kronor.

Den kinesiska klubben väntas presentera Benkovic inom kort, enligt uppgift.

Filip Benkovic anslöt till AIK inför fjolårssäsongen. Mittbacken noterades för ett mål och två assist på 27 allsvenska matcher förra året.

