Uppgifter: AIK säljer Benkovic – överens om affär

Filip Benkovic ser ut att flytta till Kina.

AIK uppges vara överens med Shenzen Peng City gällande en affär.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen kom uppgifter om att Filip Benkovic drar till sig intresse från Kina och Sportbladet rapporterade senare att mittbacken lämnat lägret.

Något som även bekräftades av klubben.

– Han har fått tillåtelse att besöka en annan klubb. Det är vad vi kan säga i nuläget, sa AIK:s head of recruitment Miika Takkula till tidningen då.

Nu ser en affär ut att vara klar.

Expressen rapporterar denna tisdagsmorgon att AIK är överens med Shenzen Peng City gällande en affär.

Benkovic själv ska redan ha genomfört läkarundersökningen och sker inget oväntat så presenteras han i veckan.