Uppgifter: Så mycket fick Blåvitt för Santos

IFK Göteborg har sålt Thomas Santos till Motor Lublin.

Enligt uppgifter fick Blåvitt 1,4 miljoner kronor för dansken.

Foto: Bildbyrån

Thomas Santos har gjort sitt i IFK Göteborg.

Tidigare i veckan stod det klart att Blåvitt säljer dansken till polska Motor Lublin.

Danska Tipsbladet kommer nu med uppgifter om hur mycket Göteborgsklubben fick för dansken.

Enligt uppgifterna så betalar den polska 1,4 miljoner kronor för Santos.

Enligt tidningen så var detta omkring 400 000 kronor mer än vad grekiska A.E. Kifisia var villiga att betala tidigare år.