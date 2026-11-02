Uppgifter: Så mycket kostar det Elfsborg att köpa loss Beck

Elfsborgs Julius Beck har varit en nyckelspelare under säsongen.

Enligt uppgifter kostar det sex till sju miljoner kronor att köpa loss honom.

Annars återvänder dansken till Sturm Graz vid årsskiftet.

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Julius Beck har tagit en ordinarie plats i Elfsborg den här säsongen. Den 21-årige danska mittfältaren har spelat 23 allsvenska matcher och har ett mål och två assist.

Han är dock bara utlånad från österrikiska Sturm Graz. Låneavtalet går ut vid årsskiftet, och om Elfsborg inte utnyttjar köpoptionen återvänder han till Österrike.

Enligt Borås Tidning ligger köpoptionen på ungefär sex till sju miljoner kronor. Ungefär lika mycket gäller för Momoh Kamara, som är utlånad från Minnesota United.

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