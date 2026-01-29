Uppgifter: Så mycket kräver Derby för ”JWZ”

Jacob Widell Zetterström ryktas vara aktuell för en flytt till Premier League.

Någon sådan ser det dock inte ut att bli.

Detta då Derby County kräver 15 miljoner pund för sin målvakt, enligt Daily Mail.

Foto: Alamy

Jacob Widell Zetterström lämnade Djurgården under sommaren 2024 för att testa vingarna i England och Derby County.

Sedan flytten till The Championship har 27-åringen imponerat under sina 71 matcher och hållit nollan vid 16 tillfällen.

Förra veckan uppgav sajten SportsBoom att Bournemouth var intresserade av att värva målvakten. Klubben sades då ha följt Widell Zetterströms utveckling och kunde tänka sig att värva 27-åringen under sommaren. Vad gäller intresse ska det även finnas från klubbar som Nottingham Forest och Brentford.

Nu skriver Daily Mail att det inte kommer att bli någon försäljning av svensken till vintern. Man sägs även kräva minst 15 miljoner pund, eller 183 miljoner kronor, vid en eventuell försäljning som kan ske under sommarens transferfönster.

Derby Couny ligger för närvarande på elfteplats i den The Championship.