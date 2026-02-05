Uppgifter: Så mycket tjänar Lahdo i Como

Adrian Lahdo kommer att tjäna mycket i Como.

18-åringen kommer att ha en årslön på 27 miljoner kronor.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdo lämnade Hammarby i en jätteaffär. Enligt Expressens uppgifter landade affären med Como på 130 miljoner kronor, vilket gör det till en av de största i allsvenskan. Bajens sportchef Mikael Hjelmberg bekräftade att dealen var den största i klubbens historia sett till netto-summan.

Förutom att Lahdo kommer att spela i Serie A blir det en rejäl lön för 18-åringen.

Enligt Aftonbladet har Lahdo ett kontrakt värt 150 miljoner kronor i Como. Det innebär att hans årslön ligger på 27 miljoner då avtalet sträcker sig fem och ett halvt år med den italienska klubben.

Adrian Lahdo noterades för 19 framträdanden i Hammarby.