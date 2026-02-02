Officiellt: Helsingborgs IF säljer Örn till Randers

Helsingborgs IF tackar av en av sina egna talanger.

Detta i form av Benjamin Örn – som har sålts till danska Randers.

– Jag säger tack för denna tid men på återseende mitt kära HIF, säger Örn i ett uttalande.

Det var under sommaren 2023 som Benjamin Örn, 21, flyttades upp till Helsingborgs A-lag.

Sedan dess har han gjort 64 matcher för HIF i vilka det har blivit ett mål och en assist.

Nu är hans tid i Skåneklubben över för denna gång – då han har sålts till danska Randers.

– Jag hade en dröm som fyraårig Helsingborgare att en dag få gå in på Olympia till ”På gator röda och blå” med en vilja att kriga för emblemet jag bar på bröstet. 17 år senare i Helsingborgs IF kan jag med stolthet och med ära säga att drömmen slog in. Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runt föreningen som på något sätt hjälpt mig under denna resans gång. Allt från lagkamrater, tränare, materialare till kanslipersonalen, ni är guld värda, säger Örn i ett uttalande.

– Till alla supportrar som står där match efter match, i regn o skur, genom land och rike, fortsätt sjung för Di Röe, ert stöd är ovärderligt och något väldigt unikt. Jag säger tack för denna tid men på återseende mitt kära HIF, fortsätter han.

”Han är en fantastisk fotbollsspelare”

Helsingborgs IF:s nya manager, Stevie Grieve, om försäljningen:

– Först och främst är alla i föreningen glada och stolta över att en spelare som inledde sin fotbollskarriär här, och aldrig representerat någon annan klubb, nu tar nästa kliv i sin karriär, säger Grieve och fortsätter:

– Det är ingen hemlighet att vi gärna hade sett Benjamin kvar då han är en fantastisk fotbollsspelare som hade bidragit med sina kvalitéer men vi önskar honom stort lycka till i kommande utmaningar.

Med Randers har Benjamin Örn skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2029.



