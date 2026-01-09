Uppgifter: Saka förlänger med Arsenal

Bukayo Saka, 24, blir kvar i Arsenal.

Enligt The Athletic kritar stjärnan på över 2031.

Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag, men nu uppges Arsenal till sist vara överens med en förlängning med nyckelspelaren och stjärnan Bukayo Saka.

Enligt David Ornstein på ansedda The Athletic är parterna överens om ett nytt avtal som sträcker sig över fem år och som kommer hålla kvar 24-åringen fram till sommaren 2031. Det nuvarande kontraktet häller fram till sommaren 2027.

Uppgifterna gör gällande att Saka kommer att få ett rejält förbättrat kontrakt som ”erkänner ytterns position som bland Europas bästa”. Hur stor löneförhöjning avtalet för med sig framgår dock inte av uppgifterna.

🚨 EXCLUSIVE: Bukayo Saka agrees new + improved 5yr contract at Arsenal. 24yo England int’l currently at #AFC until June 2027 – fresh terms to summer 2031 in process of being finalised. Deal to recognise winger’s standing among Europe’s best @TheAthleticFC https://t.co/LDfaH5OqiZ — David Ornstein (@David_Ornstein) January 9, 2026

Under denna säsong har Saka stått för fyra mål och fem assist på 19 ligamatcher när Arsenal toppar Premier League med sex poäng ned till Manchester City på andraplatsen.