Uppgifter: Saken klar – Yan Diomande ersätter Salah

Liverpool har bestämt sig för vem som ska ersätta Mohamed Salah.

Det kommer att bli Yan Diomande, 19, om man får tro tyska Sky Sports.

I slutet av mars månad meddelade Liverpool att de och Mohamed Salah kommer att gå skilda vägar efter säsongen, trots att egyptierns avtal sträcker sig till 2027.

Därefter har mycket i rapporteringen handlat om vem som kan tänkas ersätta stjärnan, som har slagit flera rekord för ”The Reds”.

En av spelarna som har uppgetts vara aktuell för att axla rollen som Salah-ersättare är RB Leipzigs Yan Diomande, 19. Ivorianen har gjort succé i Bundesliga och står noterad för tolv mål och sju assist under årets säsong.

Det är också Diomande som kommer att skriva på för Liverpool under sommaren, om man får tro tyska Sky Sports. De skriver nämligen att ledningen i Premier League-klubben har bestämt sig och att 19-åringen är den utvalda.

Däremot har ingen överenskommelse nåtts mellan spelaren och Liverpool samtidigt som Leipzig-klubben kommer att göra vad de kan för att behålla stjärnan.

Yan Diomande värvades till RB Leipzig under sommaren förra året och har gjort nio landskamper för Elfenbenskusten.