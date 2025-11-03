Uppgifter: Salétros lämnar AIK – säljs till MLS

Anton Salétros ser ut att ha gjort sitt i AIK.

Enligt Sportbladet väntas mittfältaren lämna efter säsongen.

Expressen rapporterar att det rör sig om MLS-klubben Chicago Fire.

Foto: Bildbyrån

AIK-lagkaptenen har under en längre tid ryktats vara på väg bort från ”Gnaget”, där klubbar i såväl Italien och Frankrike har nämnts. Nu ser Anton Salétros, 29, ut att vara förlorad för AIK.

Enligt Sportbladet väntas mittfältaren lämna efter säsongen. Tidningen skriver att AIK är överens med en klubb i den amerikanska högstaligan MLS om en övergång för 29-åringen och att försäljningen kommer att bli officiell efter säsongen om inget oförutsett händer.

Vilken klubb det handlar om framgår inte av uppgifterna, men Expressen rapporterar samtidigt att det rör sig om Chicago Fire. Övergångssumman landar på omkring 30 miljoner kronor, enligt tidningen.

Anton Salétros har 25 allsvenska matcher för AIK denna säsong. Han står noterad för två mål och två assist.

AIK ligger på fjärdeplats i allsvenskan med en match kvar att spela.