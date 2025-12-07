Uppgifter: Samuelsson nära att bli assisterande i Bajen

Kalle Karlsson uppges vara nära att ta över Hammarby.

Då kan HTFF:s Fredrik Samuelsson bli assisterade tränare i Bajen.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg lämnade Hammarby för Middlesbrough och nu är Bajen på jakt efter en ny huvudtränare. Tidigare uppgifter gör gällande att VSK:s Kalle Karlsson kommer att ta över Bajen.

Förutom Hellberg, lämnade även assisterande tränare David Selini för Middlesbrough och nu rapporterar Expressen att Hammarby är nära att göra klart med Fredrik Samuelsson som assisterande tränare i Stockholmsklubben.

Samuelsson var med och tog HTFF till ett superettan-kval men föll mot ÖSK på straffar i den avgörande matchen.

Samuelsson har tidigare varit verksam i Bajens P17- och P19-lag.