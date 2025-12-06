Uppgifter: Kalle Karlsson ytterst nära Hammarby

Hammarby ser ut att ha hittat sin nya huvudtränare.

Kalle Karlsson uppges vara detaljer från att ta över klubben.

Detta enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har lämnat Hammarby för Middlesbrough och gör succé. Samtidigt jagar Hammarby en ersättare.

Det har främst ryktats om Kalle Karlsson och Sindre Tjelmeland (som dock Lech Poznan inte uppges vilja sälja), men nu ser det ut att vara så gott som klart vem som tar över Stockholmsklubben.

FotbollDirekt kunde häromveckan avslöja att Bajen träffat Karlsson och så sent som häromdagen, efter en längre tids tystnad kring Karlsson, kunde FD igen rapportera att 44-åringen fortsatt var ett alternativ för Hammarby, detta trots att det mesta senaste tiden pekat mot norrmannen.

Bajen uppges enligt Sportbladet slutförhandla med Kalle Karlsson och Stockholmsklubben uppges göra klart med honom inom kort. Han väntas presenteras inom en vecka förutsatt att inget oförutsett inträffar.

Stockholmsklubben uppges alltså ha bestämt sig för Karlsson, som under vinter även dragit till sig intresse från AIK.