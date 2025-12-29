Uppgifter: Santos på väg att lämna Blåvitt

Thomas Santos ser ut att lämna IFK Göteborg.

Högerbacken närmar sig en övergång till grekiska Kifisia.

Det rapporterar FotbollDirekts systersajt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt har tidigare rapporterat om att IFK Göteborgs högerback Thomas Santos har haft utländskt intresse på sig. Där till ska Blåvitt ha nobbat ett bud på honom tidigare i höst.

Nu rapporterar FotbollDirekts systersajt Tipsbladet att Santos ser ut att lämna. Blåvitt uppges vara i slutförhandlingar med den grekiska klubben Kifisia där det handlar om en prislapp på cirka 100 000 euro, vilket motsvara drygt en miljon kronor.

Dansken har ett halvår kvar på sitt kontrakt och står noterad för fem mål och tolv assist på 74 matcher i Blåvitt.

IFK Göteborg slutade fyra i allsvenskan den gångna säsongen.



