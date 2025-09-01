AVSLÖJAR: Bud lagt till Blåvitt på Thomas Santos 

IFK Göteborg har sett ut att riskera att förlora Thomas Santos.

Efter uppgifterna om polska Rakow kan nu FotbollDirekt avslöja att Blåvitt har fått ett bud – men har tackat nej.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Tipsbladet

IFK Göteborg vänder uppåt och danske Thomas Santos har imponerat stort senaste veckorna.

Santos fina kurva har även fått utländska klubbar att närma sig och FotbollDirekts systersajt Tipsbladet har berättat om intresse från polska klubben Rakow.

Därefter har FD rapporterat om att Blåvitt aldrig haft planer på att släppa den 26-årige högerbacken. Det är även uppgifter som helt nyligen förstärkts av både sportchef Hannes Stiller och tränare Stefan Billborn. Men likväl har inte faran varit över.

Försök har gjorts.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har ett bud till sist presenterats men även nobbats av den sportsliga ledningen med sportchef Hannes Stiller och fotbollsansvarige Jesper Jansson.

Hur stort budet har varit framgår inte men Blåvitt har, enligt uppgifterna, inte varit intresserade av att sälja för bara några miljoner – kontra den stora sportsliga förlust dansken skulle handla om.

Thomas Santos har kontrakt med IFK Göteborg fram till sommaren 2026.