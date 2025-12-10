Uppgifter: Saudi-klubbar ger inte upp på Salah

Mohamed Salah kan lämna Liverpool.

Då kommer de saudiska klubbarn a göra vad som helst för att värva stjärnan.

Det rapporterar Gulf News.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah är inte nöjd i Liverpool. Egyptiern gick till attack mot klubben och ansåg att han inte blir behandlad rättvist efter matchen mot Leeds förra veckan.

– Jag känner att klubben kastar mig under bussen, sa Salah.

Samtidigt som relationen mellan spelaren och klubben har blivit allt mer spänd, uppges det finnas flera klubbar som vill värva Salah. Inte minst från Saudiarabien.

Redan i somras fanns det intresse för Salah från Saudi-klubbar, och när han senare berättade att han var missnöjd med sin plats har intresset blossat upp på nytt.

Enligt tidningen Gulf News kommer saudiska klubbar ”göra vad som helst” för att värva egyptiern. De följer hans situation i Liverpool samtidigt som det största intresset ska komma från Al Qadsiah. Där till har klubbarna Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli och Al Ittihad uppgets vara intresserade.

Salahs kontrakt med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.