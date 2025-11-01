Uppgifter: Serie A-klubben utmanar Liverpool om Guehi

Marc Guehi är ett eftertraktat namn på marknaden.

Nu vill italienska Inter värva honom i sommar.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Sedan Marc Guehis övergång till Liverpool sprack på deadline day i somras har mittbacken kopplats ihop med flera klubbar. Det finns fortsatt intresse från Liverpool men även Barcelona, Real Madrid, Manchester City och Bayern München.

La Gazzetta dello Sport uppger att ytterligare en klubb kommer att utmana om Crystal Palace-stjärnan när han skontrakt löper ut.

Det är Inter som, enligt tidningen, letar efter en mittback och där Guehi är högst upp på listan. Engelsmannens avtal kommer inte att förlängas och sommaren 2026 väntas han bli hett villebråd på transfermarknaden. Samtidigt uppger La Gazzetta dello Sport att det kan bli svårt för Inter att värva honom då det är större klubbar med större ekonomi som är ute efter honom.

Inter ligger på en tredjeplats i Serie A.