Uppgifter: Silva har meddelat att han lämnar City i sommar

Efter nio år i Manchester City har Bernardo Silva fattat ett beslut att lämna klubben i sommar.

Nu har han också meddelat sitt beslut till ledningen i City.

Det rapporterar Caught Offside.

Det var efter succén i Champions League med Monaco under våren 2017 Bernardo Silva köptes loss av Manchester City.

Sedan dess har det hunnit gå nio år portugisen har, förutom att vara en av lagets viktigaste spelare, bland annat vunnit flera Premier League-titlar samt varit med och lyft Champions League-pokalen år 2023.

När hans kontrakt nu löper ut efter säsongen ser mittfältaren har gjort sitt i Manchester. Enligt tidigare uppgifter har 31-åringen tagit ett beslut om att inte att förlänga sitt avtal efter säsongen.

Nu har han också meddelat klubben detta, enligt Caught Offside. De skriver att Silva letar efter en ny utmaning i sin karriär och har mängder av intressenter ute efter honom.

Bland dessa finns klubbar i både MLS och Saudiarabien, men även från Europa. Vad gäller namngivna intressenter handlar det bland annat om Los Angeles FC, men även Barcelona, Atletico Madrid, Juventus och Napoli.





