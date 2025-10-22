Uppgifter: Simeone kräver värvning – efter överkörningen

Atletico Madrid blev överkörda av Arsenal i går kväll.

Nu vill Diego Simeone se den spanska storklubben agera på transfermarknaden.

Han vill få en in mittback i kommande vinterfönster.

Foto: Bildbyrån

Arsenal gjorde processen kort med Atletico Madrid i andra halvlek på Emirates i går kväll och vann till slut stormötet med hela 4–0.

Överkörningen i London uppges nu få konksevenser.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att Diego Simeone nu kräver en värvning, för att Atletico Madrid fortsatt ska vara konkurrenskraftiga.

Enligt uppgifterna kräver argentinaren att klubben förstärker med en mittback i kommande januari fönster.

På mittbackspositionen i dag har huvudstadsklubben Robin Le Normand, David Hancko, Jose Giménez och Clement Lenglet.