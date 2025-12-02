Uppgifter: Sjögrell aktuell för en återkomst

Herman Sjögrell, 24, jagas av Örgryte, enligt GP.

Samtidigt öppnar yttern för en återkomst.

– Det är klart att vi har en fin relation, säger han till lokaltidningen.

Foto: Bildbyrån

Herman Sjögrell lämnar IK Sirius efter tre år i Uppsalaklubben. 24-åringen sitter på ett avtal som går ut till årsskiftet, och i början av november meddelade Sirius att det inte blir en fortsättning för yttern.

Nyligen rapporterade Fotbollskanalen att Sjögrell besöker schweiziska Grasshopper. Huruvida det blir en övergång och ett utlandsäventyr för spelaren är ännu oklart, men enligt Göteborgs-Posten har Grasshopper fått konkurrens.

Det rör sig om nyuppflyttade Örgryte, som enligt lokaltidningen ska jaga Herman Sjögrell. Yttern är fostrad i Göteborgsklubben och gjort 37 matcher i superettan för Öis.

– Jag trivdes alltid fantastiskt i Öis och om jag går dit då är det för att det är rätt klubb i karriären för mig. Det är klart att vi har en fin relation och jag har alltid trivts där och jag är ju öisare, säger han till GP.

Herman Sjögrell gjorde sex inhopp i allsvenskan för Sirius i år.