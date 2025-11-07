Uppgifter: Sjögrell besöker schweizisk klubb

Herman Sjögrell lämnar IK Sirius efter säsongen.

Nu ska den offensive pjäsen besöka schweiziska Grasshopper.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att Sirius-duon Herman Sjögrell och Dennis Widgren lämnar Uppsalaklubben. Den förstnämnde skulle besöka en utländsk klubb.

Enligt Fotbollskanalen är det schweiziska Grasshopper som Sjögrell kommer att besöka och att klubben följt honom under en längre tid.

Uppgifterna gr även gällande att Sjögrell kan krita på ett avtal med Grasshopper i slutet av visiten.

Sjögrell står noterad för ett mål och fyra assist på 43 allsvenska matcher i IK Sirius.