Uppgifter: Southgate kandidat att ta över United

Manchester United tittar på flera alternativ till tränarrollen.

Ett av namnen är Gareth Southgate.

Detta enligt Talksport.

Foto: Alamy

Manchester Uniteds tränare Ruben Amorim hänger löst. ”The Red Devils” kommer senast från en förlust mot Brentford och nu rapporterar Talksport att det finns flera alternativ till tränarrollen om Amorim får sparken.

Tidigare rapporterade Talksport att Graham Potter kan vara en möjlig ersättare till portugisen. Nu uppges den förre engelske förbundskaptenen Gareth Southgate vara ett alternativ.

Talksport lyfter även namn som Crystal Palaces Oliver Glasner och Bournemouths Andoni Iraola.