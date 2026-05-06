Uppgifter: Spurs-keepern med på Serie A-vinnarens radar

Tottenham riskerar att åka ur Premier League.

Efter säsongen kan målvakten Guglielmo Vicario vara föremål för en flytt.

Detta till Serie A-mästaren Inter, enligt La Gazzetta dello Sport.

Tottenham Hotspurs målvakt Guglielmo Vicario har spelat för klubben sedan sommaren 2023 och har under den senaste tiden ryktats bort från klubben.

I samband med ”Spurs” kräftgång i Premier League gör rapporter gällande att burväktaren är aktuell för en flytt hem till Italien.

Nu skriver La Gazzetta dello Sport att 29-åringen finns med på Inters radar över potentiella värvningar inför nästa säsong. Detsamma gäller Liverpools mittfältare Curtis Jones, 25.

Inter vann, så sent som i helgen, den italienska högstaligan och scudetton var Milano-klubbens 21:a genom historien.