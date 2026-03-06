Uppgifter: Ssewankambo klar för kanadensisk klubb

I början av januari stod det klart att Isak Ssewankambo lämnar IF Brommapojkarna.

Nu ser försvararen ut att flytta till Nordamerika.

Han uppges vara klar för kanadensiska Vancouver FC.

Isak Ssewankambo skrev ett korttidskontrakt med IF Brommapojkarna över hösten och noterades för totalt elva framträdanden i klubben innan det i januari år stod klart att han lämnar klubben.

Försvararen har varit klubblös sedan dess, men nu ser en flytt till Nordamerika ut att vara på gång för 30-åringen.

Sportbladet rapporterar nämligen att han är klar för kanadensiska Vancouver FC och att han väntas skriva på för klubben inom kort.

Förutsatt att läkarundersökning och allting går som det ska så väntas mittbacken presenteras av klubben inom de närmaste dagarna enligt uppgifterna.