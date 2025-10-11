Uppgifter: Steven Gerrard tackar nej till Rangers

Han uppgavs vara aktuell för jobbet som huvudtränare i Rangers.

Nu har Steven Gerrard tackat nej.

Det uppger Sky Sports under lördagen.

Det var för sex dagar sedan som Russel Martin fick sparken från Rangers – efter 123 dagar vid rodret.

Sedan dess har det spekulerats friskt kring vem som kommer att ersätta honom som huvudtränare i storklubben.

Det kommer inte att bli Steven Gerrard, som har gjorts aktuell för jobbet.

Får man tro rapporter från Sky Sports har den tidigare Liverpool-spelaren tackat nej till uppdraget. Detta då den förre storspelaren inte anser tidpunkten vara rätt.

Steven Gerrard lämnade saudiska Al-Ettifaq i början av året och har inte tagit sig an något nytt uppdrag sedan dess. Han har även varit tränare för Rangers tidigare, där han ledde klubben till ligatiteln i Skottland säsongen 2020/21.

Nu ser den förre Sheffield Wednesday-tränaren Danny Röhl ut att vara favorit till Rangers-jobbet, enligt Sky.