Uppgifter: Stjärnan beredd att acceptera stor lönesänkning

Robert Lewandowskis avtal med FC Barcelona är utgående.

Nu sägs han vara beredd att acceptera en stor lönesänkning för att bli kvar i klubben.

Det rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona.

Sedan dess har det blivit spel i 164 matcher i vilka han har gjort 109 mål och 22 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar. Det kan också bli det sista polacken gör i sin fotbollskarriär, i det fall att han inte får sitt avtal med ”Barca” förlängt.

Nu kommer dock spanska Fichajes med uppgifter som kan innebära att 37-åringen fortsätter sin fotbollskarriär. Detta då han uppges vara beredd att acceptera en stor lönesänkning för att därefter skriva på ett nytt avtal med La Liga-klubben.

Robert Lewandowski har tidigare spelat för klubbar som Lech Poznan, Borussia Dortmund och Bayern München.

