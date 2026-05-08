Uppgifter: Stjärnan nära en flytt till London

Maria ”Mapi” Leon, 30, anslöt till Barcelona 2017.

Nu ser hon ut att flytta och London ska vara en trolig destination.

Det uppger Talksports journalist Shebahn Aherne.

Mapi Leon har varit en av Barcelonas mest trogna spelare men har haft en del skadeproblematik och har varit i lite blåsväder efter rapporter om att hon skulle ha petat på en motståndares privata delar, något hon själv nekade.

Trots att mittbacken är tillbaka i spel och har varit en viktig del av laget i år så kan hon närma sig en flytt.

Enligt uppgifter från Shebahn Aherne som jobbar på TalkSport så ska London City Lionesses ha erbjudit den spanska stjärnan ett avtal. London-klubben ska ha erbjudit ett bättre kontrakt än vad Barcelona erbjuder.

Även lagkaraten Alexia Putellas ryktas till London City Lionesses.