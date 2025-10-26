Real Madrid vann El Clásico – trots tre offsidemål

Tre offsidemål och en missad straff.

Händer det ett lag brukar man inte vinna fotbollsmatcher.

Det lyckades dock Real Madrid med i kvällens El Clásico.

Foto: Bildbyrån

Kvällens El Clasico bjöd på en hel del.

Hemmalaget stod bland annat för tre offsidemål, två signerade Kylian Mbappe och ett från Jude Bellingham.

Fransmannen fick även se sin straffspark räddas av Wojciech Szczęsny, men trots detta så tog Real Madrid hem säsongens första El Clásico.

Mbappé gav hemmalaget ledningen i den 22:a minuten, men kvarten senare kvitterade FC Barcelona genom Fermin Lopez.

Real Madrid skulle dock återta ledningen igen innan pausvilan, detta då Jude Bellingham satte bollen i mål från nära håll.

Engelsmannens mål blev även det sista godkända på Bernabéu denna söndagskväll.

I matchens slutskede blev det rejält irriterat mellan de två bänkarna, detta i samband med att Pedri drog på sig sin andra varning och således blev utvisad.

Värt att notera ytterligare var att svenske Roony Bardghji fick hoppa in med lite mindre än tio minuter kvar av ordinarie tid.