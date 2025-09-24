Uppgifter: Stjärnan på väg att belönas av Liverpool

Ryan Gravenberch har vuxit fram till en nyckelspelare i Liverpool.

Nu ser nederländaren ut att belönas av Merseyside-klubben.

Ett nytt långtidskontrakt uppges vara på gång.

Foto: Bildbyrån

Ryan Gravenberch stod för en fantastisk säsong ifjol när Liverpool tog hem Premier League och nederländaren har även inlett årets säsong väldigt starkt.

För sina fina prestationer så ser han nu ut att belönas av Liverpool.

Talksport rapporterar nämligen att de regerande Premier League-mästarna är redo och villiga att skriva ett nytt långtidskontrakt med mittfältaren.

Kan vara en taktik för att skrämma bort storklubben

Mittfältarens nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028, så egentligen finns det ingen stress för Liverpool att förlänga med honom, men det finns en annan faktor som kan spela in.

Nyligen kom uppgifter om att Real Madrid har siktet inställt på mittfältaren och kanske kan ett nytt kontrakt vara en taktik för att skrämma bort den spanska storklubben.

Hittills den här säsongen står Gravenberch noterad för två mål och två assist på fem matcher för Liverpool.