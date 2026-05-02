Uppgifter: Storklubb i samtal om Salah-affär

Mohamed Salah lämnar Liverpool i sommar.

Nu ska spelarens agent haft samtal med Fenerbahce.

Detta enligt turkiska A Spor.

Det står sedan tidigare klart att Mohamed Salah lämnar Liverpool efter säsongen. Egyptiern drog nyligen på sig en skada men väntas vara tillbaka kort innan säsongen är över.

Salah har tidigare kopplats ihop med flera saudiska klubbar och flertalet klubbar i amerikanska MLS.

Enligt den turkiska kanalen A Spor har Salahs agent haft flera möten med den turkiska giganten Fenerbahce. Egyptiern sägs vilja fortsätta spela i Europa men kräver samtidigt en väldigt hög lön.

A Spor uppger att Salah kräver en lön på 20 miljoner euro, cirka 216 miljoner kronor, vilket är en hög summa för den turkiska klubben.

Mohamed Salah noteras för 257 mål och för 122 assist på 440 matcher i Liverpool.