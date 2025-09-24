Uppgifter: Storklubbar håller koll på Real-stjärnans situation

Vinicius Júnior uppges vara missnöjd över sin situation i Real Madrid.

Det har rapporterats att stjärnan överväger att lämna – och att det kan bli en flytt redan i vinter.

Klubbar som Liverpool, Manchester City, Arsenal och Chelsea uppges följa situationen.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid-stjärnan Vinicius Júniors framtid i den spanska storklubben är osäker.

Det har rapporterats att han är missnöjd med sin situation under nye tränaren Xabi Alonso och att han kan komma att lämna redan i vinter.

Samtidigt har det tidigare rapporterats om att Real vill förlänga hans kontrakt (som går ut sommaren 2027) men än så länge har parterna inte lyckats komma överens.

Spanska AS har uppgifter om att parterna är en bit ifrån varandra vad gäller lönen och Real uppges inte vilja förbättra budet.

TBR Football rapporterar nu flera storklubbar följer situationen kring brassen. Engelska klubbar som Liverpool, Manchester City, Chelsea och Arsenal nämns, men även Paris Saint Germain och Bayern München.

Vinicius Junior står den här säsongen noterad för tre mål och tre assist på sex matcher i La Liga.