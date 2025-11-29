Uppgifter: Storklubbar jagar Livramento

Newcastles Tino Livramento är jagad inför kommande transferfönster.

Arsenal, Manchester City och Manchester United uppges alla följa högerbacken.



Tino Livramento, 23, värvades från Southampton till Newcastle United sommaren 2023. Efter att ha pendlat mellan startelvan och bänken under sin första tid i klubben etablerade han sig som ordinarie förra säsongen.

Även denna säsong har högerbacken fått speltid, men en period av skador har begränsat hans minuter på planen. Det har dock inte hindrat flera toppklubbar från att visa intresse.

Enligt CaughtOffside följer både Manchester City, Manchester United och Arsenal utvecklingen noggrant. City har länge haft Livramento på sin radar och hoppas, enligt uppgifterna, kunna göra ett försök redan i januarifönstret. United och Arsenal tros i stället sikta på sommaren innan de agerar mer konkret.

Livramento uppges inte aktivt söka en flytt – men samtidigt vara öppen för en ny utmaning längre fram.

23-åringen har kontrakt med Newcastle till sommaren 2028 och har hittills noterats för ett mål och tre assist på 90 matcher inom klubben.